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بعد تكريم الرئيس لها..الأم المثالية بأسيوط: "اشتغلت على ماكينة خياطة للإنفاق على أبنائي"

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مصراوي Masrawy

01:30 م الثلاثاء 23 مارس 2021

أسيوط - محمود عجمي:

قالت السيدة سهام "مُعلمة" الأم المثالية عن محافظة أسيوط للعام الجاري 2021، لـ"مصراوي" عقب تكريمها من الرئيس عبدالفتاح : "رأيت أب حنون مخلص لشعبه ووطنه.. ربنا يحفظه".

وأشارت إلى أن التكريم مكافأة كبرى بعد سنوات من التعب والشقاء مرت بها في سبيل أبنائها بعد وفاة زوجها.

وأضافت، إنه بعد مرور 12 عامًا من الزواج توفي زوجها الموظف بالقطاع العام، تاركًا لها ولدين "محمد وأحمد" أكبرهم 7 أعوام، وبسبب وفاته في سن صغير كان معاشه ضئيلًا لا يتخطى 350 جنيهًا.

وأشارت السيدة، أنها اعتمدت على معاش زوجها الضئيل ومرتبها من عملها بمدرسة أسامة بن زيد الابتدائية بمنطقة الحمراء، لتدبير مصاريفها، واشترت ماكينة خياطة لزيادة دخل أسرتها لتصبح حياتها بين المدرسة في الصباح ورعاية أبنائها والمذاكرة لهم مساًء، وتفصيل الملابس طوال الليل.

وأضافت: "حصل الابن الأكبر على بكالوريوس تجارة، ويعمل محاسب حر والثاني طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية قسم فيزياء".

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