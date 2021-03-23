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رحلة البحث عن الذهب المفقود.. شاب يعيد " عروس" لفتاة في قنا

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رحلة البحث عن الذهب المفقود.. شاب يعيد "شبكة عروس" لفتاة في قنا رحلة البحث عن الذهب المفقود.. شاب يعيد " عروس" لفتاة في قنا

مصراوي Masrawy

01:27 م الثلاثاء 23 مارس 2021

قنا- عبدالرحمن القرشي:

ضرب محمد شعبان مدني، صاحب سوبر ماركت بمنطقة الشئون في قنا، مثالًا يحتذى به في الأمانة، وذلك بعد إعادته مشغولات ذهبية " عروس"، يقدر ثمنها بـ68 ألف جنيه، إلى أصحابها.

وقالت رانيا علي صاحبة الشبكة، إنها ذهبت مع خطيبها لشراء الشبكة وبعض المتعلقات الشخصية استعدادًا للزفاف المقرر إقامته عقب شهر رمضان المقبل، وعند عودتها للمنزل اكتشفت فقدان حقيبتها وبداخلها الذهب ومتعلقات شخصية.

وتابعت أنها تعرضت للإغماء ولم تتوقف عن البكاء بعد اكتشاف الأمر، وبعد إفاقتها عادت إلى المحلات التي مرت بها أملا في العثور على الشنطة ولكن لم تجد شيئا، فذهب لمتجر المشغولات الذهبية، وفوجئت أن صاحب المحل يخبرها أن شخصًا اتصل بالمحل وأكد عثوره على الشنطة وبها فاتورة الذهب وترك رقم تليفونه للتواصل في حال إيجاد صاحبها.

وأضافت العروس، أنهم تواصلوا مع الشاب الأمين، وتبين أنه صاحب سوبر ماركت بمنطقة الشئون ويدعى محمد شعبان مدني، وتوجهوا إليه فاستقبلهم بترحاب وأعاد إليهم متعلقاتهم.

واستكملت: "عرضنا عليه مكافأة 2000 جنيه، لكن رفض، وأخبرهم أن الأمانة لازم ترجع لأصحابها".

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