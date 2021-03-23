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بالأسماء.. حركة تعيينات جديدة بجامعة بنها

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بالأسماء.. حركة تعيينات جديدة بجامعة بنها بالأسماء.. حركة تعيينات جديدة بجامعة بنها

مصراوي Masrawy

01:15 م الثلاثاء 23 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أصدر الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم الثلاثاء، قرارات بتعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بكليات الجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور جمال سليمان عطية الأستاذ بقسم مناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم بكلية التربية وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتعيين الدكتور خالد عيد الناغية الأستاذ بقسم التاريخ والآثار بكلية الآداب وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما شملت القرارات تعيين الدكتورة عفاف دسوقي عبدالمجيد الأستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطري، رئيسًا لمجلس قسم الكيمياء الحيوية بالكلية.

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