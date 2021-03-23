بالصور.. وزير البيئة تصل بورسعيد لبحث منظومة تدوير المخلفات

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

وصلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إلى محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قادمة من محافظة الاسماعيلية، لمناقشة تطبيق منظومة تدوير المخلفات بالمحافظة.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزيرة البيئة فور وصولها لديوان عام المحافظة، لمناقشة تطبيق منظومة تدوير المخلفات الصلبة التي تنطلق بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو المقبل ضمن 4 محافظات أولوية هي "بورسعيد، الإسماعيلية، القاهرة، الإسكندرية".

كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد شهد مراسم توقيع ملحق للعقد الموقع بين كل من محافظة بورسعيد مع شركة ريلاينس للاستثمار وإدارة المشروعات لتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة.