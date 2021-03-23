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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تعرضت محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، لموجة من الطقس السئ، متمثلة في رياح شديدة محملة بالأتربة، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

وترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، غرفة عمليات لمتابعة الموقف لمواجهة تداعيات الطقس السئ، في الوقت الذي انتظمت فيه حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وتواصل السفن عمليات الشحن والتفريغ في مينائي شرق وغرب بورسعيد بصورة طبيعية، كما انتظمت حركة المعديات بين ضفتي قناة السويس، ويعمل كوبري النصر العائم طبقًا لمواعيده المحددة المرتبطة بحركة عبور السفن بالقناة.