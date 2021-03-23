عزوف الصيادين عن العمل في بورسعيد بسبب نوة "الحسوم"

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن محمد السحراوي، نقيب الصيادين بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، توقف حركة الصيد بالميناء بسبب نوة "الحسوم" وموجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة متمثلة في رياح شديدة محملة بالأتربة تعيق الرؤية.

وأكد "السحراوي"، أن النوة أدت إلى عزوف الصيادين عن مغادرة الميناء بسبب ارتفاع الأمواج، وسرعة الرياح وشبه انعدام للرؤية.

وناشد نقيب الصيادين زملائه بعدم مغادرة الميناء حتى انتهاء النوة، حفاظًا على أرواحهم من مخاطر ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والرؤية الضعيفة.