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معلق من رقبته.. العثور على جثة "تاجر سوري" بعقار تحت الإنشاء في بنها

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معلق من رقبته.. العثور على جثة "تاجر سوري" بعقار تحت الإنشاء في بنها معلق من رقبته.. العثور على جثة "تاجر سوري" بعقار تحت الإنشاء في بنها

مصراوي Masrawy

12:32 م الثلاثاء 23 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

عثر أهالي مدينة بنها على تاجر سوري الجنسية، مشنوقًا في عقار تحت الإنشاء بمنطقة الفحص دائرة قسم ثان بنها، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، إخطارًا بالعثور على جثة تاجر مشنوقًا في عمارة تحت الإنشاء، وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص يدعى "خ.م" 45 عامًا، سوري الجنسية.

وتوصلت التحريات أن المتوفى محرر له محضر غياب منذ 5 مارس الماضي، واليوم عثر عليه مشنوقًا.

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

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