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بحضور المحافظ.. اجتماع لتطوير محطة قطارات بنها

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مصراوي Masrawy

12:26 م الثلاثاء 23 مارس 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة مقترح لتطوير محطة قطار بنها لتصبح واجهة حضارية تليق بزوار عاصمة المحافظة.

ويشتمل التطوير، دهان الواجهات الشرقية والقبلية للمحطة وسور السكة الحديد بنطاق مدينة بنها، ومداخل ومخارج المحطة ومراعاة الشكل الجمالي والإنارة والتشجير ووضع اللافتات والشاشات الإرشادية.

وأكد المحافظ على ضرورة البدء في أعمال التطوير والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، والتنسيق مع المرور حتى لا تعوق الأعمال مرور المشاة والمركبات.

وتابع المحافظ أعمال تطوير شارع فريد ندا وكورنيش مدينة بنها، موجهًا بدفع الأعمال والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن لتلبية رغبات المواطنين والتخفيف عليهم، والعمل على تسيير الحركة المرورية.

حضر الاجتماع المهندس عماد أسعد نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الخدمات، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، ورئيس مدينة بنها ومدير مركز معلومات الشبكات الأرضية ومدير وحدة تطوير العشوائيات ومدير الإدارة الهندسية بالمحافظة.

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