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الأم المثالية عن بورسعيد: ربنا عوض صبري بتكريمي من الرئيس-

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الأم المثالية عن بورسعيد: ربنا عوض صبري بتكريمي من الرئيس- فيديو الأم المثالية عن بورسعيد: ربنا عوض صبري بتكريمي من الرئيس-

مصراوي Masrawy

12:26 م الثلاثاء 23 مارس 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

كشفت سميرة حسن عبده الدمك، الأم المثالية على مستوى محافظة بورسعيد، خلال حوار لـ"مصراوي" اليوم الثلاثاء، عن سعادتها بتكريمها من الرئيس عبدالفتاح .

وقالت السيدة، إن لقائها بالرئيس السيسي كان حلمًا وتحقق بعد رحلة كفاح 41 عامًا.

وتحدثت عن ابنتها الأولى "شاهندا" التي ولدت تعاني من تخلف عقلي مزمن منذ ولادتها، وتكبدت الكثير من مصروفات العلاج، وجلسات التخاطب والعلاج الطبيعي، وتعديل السلوك، ثم رزقها الله تعالى بأبنائها "شيرويت" التي حصلت على درجة دكتوراه الفلسفة في أصول التربية، و"محمد" الذي حصل على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، والأول على دفعته.

وتطرقت للحديث عن زوجها الذي أصيب بنسبة عجز بالعمود الفقري، إثر حادث سيارة، وإصابتها بسرطان بالكلى اليسرى، ما أدى إلى استئصالها بالكامل، لكنها لم تتوقف عن عطائها ومسيرتها مع أبنائها.

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