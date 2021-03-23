بعد سقوط شجرة ومصرع شخص.. مدير أمن الدقهلية يعاين استراحة المحافظ بالمنصورة

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء رأفت عبدالباعث الفقي، مدير أمن الدقهلية، اليوم الثلاثاء، موقع سقوط شجرة من داخل استراحة محافظ الدقهلية بشارع سعد زغلول بمنطقة توريل بالمنصورة، ما أدى إلى مصرع عامل دليفري تصادف مروره مستقلا موتوسيكل.

وانتقل مسئولي حي شرق المنصورة، وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وجرى تقليم عدد من الأشجار ورفع أثار الحادث.

ولقي عامل دليفري مصرعه إثر سقوط شجرة ضخمة من داخل استراحة محافظ الدقهلية عليه، خلال سيره بشارع سعد زغلول بمدينة المنصورة.

وتبين أن سقوط شجرة من داخل استراحة المحافظ على السور وشخص يدعى محمد أشرف "عامل دليفري" تصادف مروره بجوار الاستراحة بسبب الرياح.