بالصور.. مصرع شخص سقطت عليه شجرة من داخل استراحة محافظ الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية- رامي محمود:

لقي عامل دليفري مصرعه إثر سقوط شجرة ضخمة من داخل استراحة محافظ الدقهلية عليه، خلال سيره بشارع سعد زغلول بمدينة المنصورة.

كان اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة بسقوط شجرة ضخمة من داخل استراحة محافظ الدقهلية على أحد المارة وفاته فى الحال.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم ثان المنصورة وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن سقوط شجرة من داخل استراحة المحافظ على السور وشخص يدعى محمد أشرف "عامل دليفري" تصادف مروره بجوار الاستراحة بسبب الرياح.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة ونقل جثمان المتوفي لمشرحة مستشفى الطوارئ بالمنصورة، فيما جرى رفع أثار الحادث بواسطة قوات الحماية المدنية.