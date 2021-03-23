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غدًا.. وفد وكالة الفضاء يزور الجامعة المصرية اليابانية

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غدًا.. وفد وكالة الفضاء يزور الجامعة المصرية اليابانية غدًا.. وفد وكالة الفضاء يزور الجامعة المصرية اليابانية

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11:46 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

تستقبل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، غدًا الأربعاء، وفدًا من المتخصصين بوكالة الفضاء المصرية، لمناقشة التصميمات الهندسية للأجزاء المطلوب تصنيعها بالقمر الصناعي "الكيوب سات".

وقال الدكتور أيمن محروس، مدير مختبر أبحاث البيئة الفضائية بالجامعة اليابانية، إنه جرى الاتفاق بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية على تصنيع بعض الأجزاء بالقمر الصناعي"الكيوب سات".

وأشار محروس، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إلى أن فريق من الجامعة يعكف على دراسة التصميمات وعمل نموذج أولى للقمر الصناعي داخل معامل الجامعة ببرج العرب.

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