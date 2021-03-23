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سجلت 72 كيلو.. إغلاق موانئ السويس ونويبع بسبب سرعة الرياح

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سجلت 72 كيلو.. إغلاق موانئ السويس ونويبع بسبب سرعة الرياح سجلت 72 كيلو.. إغلاق موانئ السويس ونويبع بسبب سرعة الرياح

مصراوي Masrawy

11:05 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق موانئ السويس، ونويبع بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، وموجة الرياح التي تتعرض لها البلاد بسبب المنخفض الجوي.

وقال مصدر ملاحي إن سرعة الرياح على أجهزة الرصد بمينائي بورتوفيق والزيتيات بالسويس سجلت 40 عقدة بحرية، "تعادل 72 كيلو"، واتجاهها جنوبية. ووصل ارتفاع الأمواج 6 أمتار مع اضطراب شديد في حالة البحر، يجعل من الصعوبة إبحار العائمات الكبيرة والصغيرة. وجرى إيقاف كافة الأنشطة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وبلغت سرعة الرياح بميناء نويبع 38 عقدة بحرية، تعادل 68 كيلو متر في الساعة، بينما ارتفعت الأمواج لتتراوح بين 3 إلى 4 أمتار. وحالة البحر مضطربة.

ورفعت الهيئة درجة الاستعداد بالموانئ الستة في السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ما يؤدي لاضطراب حركة الملاحة البحرية.

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