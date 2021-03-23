"النباش" كلمة السر.. تفاصيل اختطاف الطفلة "نورين" بالفيوم- صور

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مصراوي Masrawy

الفيوم– حسين فتحى:

ضبطت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، فجر اليوم الثلاثاء، المتهم بخطف الطفلة نوريين بعد ساعات من اختفائها.

كان اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد مصطفى المصري مأمور قسم الفيوم ثان، باختفاء الطفلة "نورين. ا" 9 أعوام من منطقة باغوص بمدينة الفيوم.

جرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم محمد سيد دعبس رئيس مباحث القسم تمكن من تحديد هوية المتهم باختطاف الطفلة من خلال تتبع كاميرات المراقبة.

وبالفحص تبين أن المتهم يدعى"شعبان. م" 45 عامًا، يعمل في نبش القمامة، وأنه اختطف الطفلة أثناء جمعه القمامة من الشارع المواجه لشارع الجزائر أمام أحد معارض السيارات، وتوجه بها مستخدما عربة كارو لمساكن الإيواء بمنطقة كيمان فارس.

جرى القبض على المتهم وبصحبته الطفله، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتي تتولى التحقيق.