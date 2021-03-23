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طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 1059 فردًا خلال عام- صور

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طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 1059 فردًا خلال عام- صور طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 1059 فردًا خلال عام- صور

مصراوي Masrawy

10:20 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حصول جامعة الإسكندرية على المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية، وفقًا لنتائج دورة يناير 2021.

وقال قنصوه، إن طلاب الجامعة نجحوا في محو أمية 1059 دارسًا خلال عام، ولم يدخروا جهدًا في تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية.

وأضاف رئيس الجامعة أن القضاء على الأمية هدف قومي يستلزم بذل أقصى الجهود لمواجهتها والتخلص منها، تماشيًا مع استراتيجية 2030.

وأشار الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، إلى أن "مركز جامعة الإسكندرية لمحو الأمية" بكلية التربية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار فتح أكثر من 1250 فصلًا لمحو الأمية في محافظات "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية ومطروح"

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