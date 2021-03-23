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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تقدم النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال للمستشار حنفي جبالي، بشأن مصرع طفل صعقًا بالكهرباء بحوض السباحة بمركز شباب الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، مُشيرًا إلى أنه وفقًا لما يتم تداوله بوسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي المختلفة فيما يتعلق بالحادث أن الطفل المتوفى إنتقل إلى جوار ربه جراء صعقه بالكهرباء نتيجة ملامسته لجسم معدني خاص بإنشاءات جديدة تتم بالمركز بجوار حوض السباحة بهدف إنشاء مظلة "تنده".

وأوضح "مهنى"، خلال السؤال الخاص به، أن ذلك الأمر الذي إن دل فإنه يدل على وجود حالة من حالات التقاعس والإهمال الشديدين من جانب إدارة المركز والجهة القائمة على إنشاء تلك المظلة، وذلك نظرًا لغياب كافة إجراءات الأمان والسلامة المهنية التي يُشترط وجودها خلال تنفيذ مثل هذه الإنشاءات، وهو الأمر الذي يضعنا أمام العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات صريحة وواضحة كي نتجنب حدوث مثل تلك الفواجع مرة أخرى في المستقبل.

ووجه وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، العديد من التساؤلات حيث جاءت كالتالي:

ما هي اشتراطات السلامة والأمان التي تتخذها الوزارة على الجهات المنفذة للإنشاءات بشكل عام بكافة النوادي ومراكز الشباب بمختلف أنحاء الجمهورية؟،

ما هي الإجراءات التي تنتوي الوزارة تنفيذها في سبيل عدم وقوع مثل تلك الحوادث المؤسفة مرة أخرى؟.