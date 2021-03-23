اختل توازنها.. مصرع طفلة غرقًا في مياه ترعة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:



لقيت تلميذة مصرعها غرقًا، اليوم الثلاثاء، في ترعة أثناء لهوها أمام منزلها بأخميم في سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة أخميم إخطارًا من المستشفى المركزي بوصول "بسنت. ص" 10 أعوام تلميذة وتقيم دائرة المركز جثة هامدة

وأفادت والدتها "نبيلة. ع" 33 عامًا ربة منزل أنه أثناء لهو ابنتها على حافة الترعة المجاورة للمنزل اختل توازنها وسقطت بها، ما نتج عنه غرقها ووفاتها، ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك

حُرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.