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الأمم المتحدة تدين موجة الهجمات الأخيرة شمال غربي سوريا

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الأمم المتحدة تدين موجة الهجمات الأخيرة شمال غربي سوريا الأمم المتحدة تدين موجة الهجمات الأخيرة شمال غربي سوريا

مصراوي Masrawy

07:36 ص الثلاثاء 23 مارس 2021

نيويورك - (أ ش أ):

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة موجة الهجمات الأخيرة شمال غرب سوريا والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.

وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة - في بيان نشرته الأمم المتحدة على موقعها الالكتروني في نسختها الانجليزية اليوم الثلاثاء - إن الأمين العام يجدد تأكيد على أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الوحدات الطبية مثل المستشفيات، محظور بشكل صارم بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأضاف أن جوتيريش يؤكد ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سوريا وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة كل الأطراف إلى تجديد التزامها على الفور بوقف الأعمال العدائية.

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