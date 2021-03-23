بسبب الشغب.. إحالة رئيس نادٍ بكفرالشيخ لانضباط اتحاد الكرة (صور)

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مصراوي Masrawy

كفرالشيخ- إسلام عمار:

أصدرت لجنة مسابقات المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث، ومقرها منطقة كفرالشيخ لكرة القدم، اليوم الاثنين، برئاسة مصطفى عيسى رئيس اللجنة، قرارات جديدة خاصة بأحداث الشغب في مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزعفران، مع نظيره نادي كوم حمادة، في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة، والتي أقيمت بملعب نادي الزعفران.

تضمنت القرارات، وفق لوائح لجنة المسابقات إحالة علاء السيد جعفر، رئيس نادي الزعفران، إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتغريمه مبلغ 5 الآف جنيه، تسدد لصالح فرع الاتحاد في كفر الشيخ، وفقًا للوائح لجنة المسابقات الخاصة بذلك، وإيقاف لاعب الفريق أشرف محمد حسن، مباراتين وتغريمه 200 جنيه، لتعديه على الخصم متعمدًا.

كما قررت اللجنة اعتبار فريق الزعفران أحد فرق المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث، والتي تشرف عليها منطقة كفر الشيخ لكرة القدم، مهزومًا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، واحتساب 3 نقاط لصالح نظيره فريق الكرة بنادي كوم حمادة، مع تغريم نادي الزعفران مبلغ 1500 جنيه، نظرًا لنزول الجماهير أرض الملعب.

تعود التفاصيل وفق تقرير حكم مباراة فريق الزعفران، مع نظيره نادي كوم حمادة، قطب حسن، عندما ألغى المباراة فى الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، لعدم استطاعته استكمالها، للتعدي عليه بمعرفة رئيس مجلس إدارة نادي الزعفران، ما دعا الأمر إلى نزول الجماهير لأرض الملعب.

في السياق، أكد رئيس لجنة مسابقات المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث مصطفى عيسى، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه جرى إنذار نادي الزعفران، بنقل مبارياته خارج ملعبه حال تكرار ذلك، داعيًا جميع الأندية بالتحلي بالروح الرياضية، وتجنب العنف فى المباريات.

وقال عيسى، إنه جرى تطبيق المادة رقم 9 من لائحة العقوبات بند رقم 2 على رئيس نادي الزعفران، وتطبيق البند السابع من المادة رقم واحد من اللائحة على لاعب فريق الزعفران.