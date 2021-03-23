أخبار عاجلة

"أمانة تبوك" تصدر بياناً إلحاقياً بنتائج تحقيقات نفايات "شاطيء حقل".. وتكشف الحقيقة -
ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91 -
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بسبب الشغب.. إحالة رئيس نادٍ بكفرالشيخ لانضباط اتحاد الكرة (صور)

Print
بسبب الشغب.. إحالة رئيس نادٍ بكفرالشيخ لانضباط اتحاد الكرة (صور) بسبب الشغب.. إحالة رئيس نادٍ بكفرالشيخ لانضباط اتحاد الكرة (صور)

مصراوي Masrawy

11:01 م الإثنين 22 مارس 2021

كفرالشيخ- إسلام عمار:

أصدرت لجنة مسابقات المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث، ومقرها منطقة كفرالشيخ لكرة القدم، اليوم الاثنين، برئاسة مصطفى عيسى رئيس اللجنة، قرارات جديدة خاصة بأحداث الشغب في مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزعفران، مع نظيره نادي كوم حمادة، في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر بالمجموعة، والتي أقيمت بملعب نادي الزعفران.

تضمنت القرارات، وفق لوائح لجنة المسابقات إحالة علاء السيد جعفر، رئيس نادي الزعفران، إلى لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، وتغريمه مبلغ 5 الآف جنيه، تسدد لصالح فرع الاتحاد في كفر الشيخ، وفقًا للوائح لجنة المسابقات الخاصة بذلك، وإيقاف لاعب الفريق أشرف محمد حسن، مباراتين وتغريمه 200 جنيه، لتعديه على الخصم متعمدًا.

كما قررت اللجنة اعتبار فريق الزعفران أحد فرق المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث، والتي تشرف عليها منطقة كفر الشيخ لكرة القدم، مهزومًا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، واحتساب 3 نقاط لصالح نظيره فريق الكرة بنادي كوم حمادة، مع تغريم نادي الزعفران مبلغ 1500 جنيه، نظرًا لنزول الجماهير أرض الملعب.

تعود التفاصيل وفق تقرير حكم مباراة فريق الزعفران، مع نظيره نادي كوم حمادة، قطب حسن، عندما ألغى المباراة فى الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، لعدم استطاعته استكمالها، للتعدي عليه بمعرفة رئيس مجلس إدارة نادي الزعفران، ما دعا الأمر إلى نزول الجماهير لأرض الملعب.

في السياق، أكد رئيس لجنة مسابقات المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث مصطفى عيسى، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه جرى إنذار نادي الزعفران، بنقل مبارياته خارج ملعبه حال تكرار ذلك، داعيًا جميع الأندية بالتحلي بالروح الرياضية، وتجنب العنف فى المباريات.

وقال عيسى، إنه جرى تطبيق المادة رقم 9 من لائحة العقوبات بند رقم 2 على رئيس نادي الزعفران، وتطبيق البند السابع من المادة رقم واحد من اللائحة على لاعب فريق الزعفران.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية