تستهدف 110 آلاف طفل.. صحة بورسعيد تنهي استعداداتها للمرحلة الثانية من تطعيم شلل الأطفال

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لبدء مرحلة الجرعة الثانية من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال. والمقرر أن تنطلق الأحد المقبل وتستمر لمدة 4 أيام.

أشار وكيل الصحة إلى أن الحملة تستهدف الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر يوم وحتى عمر 5 أعوام بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، لافتًا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم حوالي 110ألف طفل بمختلف مناطق المحافظة.

وأوضح أنه يجرى التطعيم بواسطة 350 فريقًا طبيًا على مستوى المحافظة ما بين فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة، وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة، فصلاً عن فرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت لبيت، مؤكدًا على أن وزارة الصحة وفرت الطعوم الكافية لإنجاز المستهدف من الأطفال بالمحافظة. ​