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السودان ترحب بمبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية

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السودان ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية السودان ترحب بمبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية
أكدت حرص المملكة على استقرار اليمن وجميع دول المنطقة

السودان ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

رحبت السودان بمبادرة المملكة العربية لإنهاء الأزمة اليمنية، وذلك بإعلان وقف إطلاق النار الشامل تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها اليوم، دعمها للمبادرة التي تبين حرص المملكة على استقرار اليمن وجميع دول الإقليم والمنطقة، مثمنةً عالياً البنود التي تضمنتها المبادرة.

وناشدت، المجتمع الإقليمي والدولي لدعم مبادرة المملكة العربية السعودية، معربةً عن أمله في أن تجد المبادرة القبول من الأطراف اليمنية كافة بما يحقق الحل الجذري للأزمة اليمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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