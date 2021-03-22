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باكستان ترحب بمبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي

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باكستان ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي باكستان ترحب بمبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي
شددت على أنها خريطة طريق شاملة.. مؤكدة دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة في جهودها

باكستان ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي

رحبت باكستان بمبادرة المملكة العربية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل.

وعدّت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان صحفي المبادرة بأنها خريطة طريق شاملة لإنهاء الأزمة اليمنية, مؤكدة دعمها وتضامنها الكامل مع المملكة في جهودها.

وحث البيان الأطراف اليمنية على الانخراط في حوار هادف لإنهاء الأعمال العدائية من أجل إنقاذ حياة الآلاف من الأبرياء وضمان السلام والاستقرار الإقليميين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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