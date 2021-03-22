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النيران تلتهم سيارة على طريق كورنيش الإسكندرية

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النيران تلتهم سيارة على طريق كورنيش الإسكندرية النيران تلتهم سيارة على طريق كورنيش الإسكندرية

مصراوي Masrawy

11:20 م الإثنين 22 مارس 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية على حريق اندلع، مساء اليوم الإثنين، بسيارة ملاكي على طريق الكورنيش، ما أدى إلى ارتباك حركة المرور دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغًا بنشوب حريق بأحد السيارات على طريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة الشاطبي، حيث انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص نشوب الحريق بسيارة ملاكي نتيجة اشتعال أحد الأسلاك الكهربائية، ما تسبب في توقف حركة المرور جزئيًا، وذلك دون حدوث أي إصابات.

جرت السيطرة على الحريق وإخماد النيران وإعادة تسيير حركة المرور مرة أخرى بطريق كورنيش الإسكندرية.

حرر المحضر بقسم شرطة باب شرق، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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