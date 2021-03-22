ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة إلى 29.8 مليون حالة

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مصراوي Masrawy

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0 % مقارنة بالوقت نفسه أمس الأحد، لتصل إلى 8ر29 مليون إصابة حتى الساعة 0342 مساء بتوقيت نيويورك اليوم الاثنين ، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعد هذه الزيادة الوطنية في حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0 % المسجلة خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 64ر3 مليون إصابة، مع تغير طفيف عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت ولاية ميشجان زيادة بنسبة 8ر0 % في عدد الحالات عن نفس الوقت أمس، ليصل الإجمالي إلى 696 ألفا و838 إصابة.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أيضا ، أكبر عدد وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث سجلت 82 شخصا.