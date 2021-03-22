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مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

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مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:51 م الإثنين 22 مارس 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

لقى فني أسانسير مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الإثنين، أثناء تصليح عطل فني بأسانسير أحد عقارات، بمنطقة الزهراء دائرة قسم شرطة ثان سوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارّا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، بورود إخطار من مستشفى سوهاج العام بوصول "أحمد. ع" 33 عامًا فني أسانسير جثة هامدة.

تبين مصرع المذكور إثر ملامسة يده إحدى الأسلاك العارية أثناء تصليحه أسانسير بإحدى العمارات السكنية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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