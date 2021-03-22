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بعد تكريمها من الرئيس.. الدكتورة ميرفت السيد: فاق التوقعات ولن نتردد في خدمة المرضى والوطن (صور)

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بعد تكريمها من الرئيس.. الدكتورة ميرفت السيد: فاق التوقعات ولن نتردد في خدمة المرضى والوطن (صور) بعد تكريمها من الرئيس.. الدكتورة ميرفت السيد: فاق التوقعات ولن نتردد في خدمة المرضى والوطن (صور)

مصراوي Masrawy

10:51 م الإثنين 22 مارس 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

أعربت الدكتورة ميرفت السيد، وكيل مديرية الصحة بالإسكندرية، عن سعادتها بتكريمها من الرئيس عبدالفتاح أثناء احتفالية رئاسة الجمهورية بالمرأة المصرية والأم المثالية.

وقالت ميرفت السيد، في تصريح صحفي لـ"مصراوي" اليوم الإثنين، إن تكريمها وعدد من زميلاتها من طبيبات وممرضات، فاق التوقعات ويحملهن مسؤولية أكبر في العمل على تقديم أفضل خدمات طبية للمواطنين في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأضافت مدير مستشفى عزل العجمي السابق"لن نتردد لحظة في التفاني لعلاج المرضى وخدمة الوطن، والتكريم من رئيس الجمهورية أعلى وسام يكلل جهود الفرق الطبية"

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الصحة بالإسكندريه لجهودها في مواجهة جائحة كورونا خلال توليها مسؤولية إدارة مستشفى العجمي النموذجي المخصص لعزل مرضى كورونا.

يذكر أن الدكتورة ميرفت السيد أحمد ، قادت مستشفى العجمى المخصصة للعزل لمدة 120 يوما بشكل متواصل منذ بدء جائحة كورونا في وحتى يوم 1 يوليو 2020، وعقب ذلك صدر قرار من وزيرة الصحة بترقيتها للعمل وكيلا لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لتشارك فى قيادة المنظومة الصحية بالمحافظة.​

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مصراوي Masrawy

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