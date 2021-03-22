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بالأسماء.. حركة تنقلات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية

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بالأسماء.. حركة تنقلات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية بالأسماء.. حركة تنقلات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية

مصراوي Masrawy

10:43 م الإثنين 22 مارس 2021

الدقهلية - رامي محمود:
أجرى اللواء مصطفي كمال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الإثنين، حركة تنقلات محدودة بين عدد من رؤساء وحدات المباحث وتصعيد ونقل لعدد من المعاونين.

وتضمنت الحركة تولي المقدم مصطفي منيسي، رئيس قسم العمليات،والرائد محمد لطفي القلا، من رئيس مباحث قسم شرطة جمصة وكيلا لقسم مكافحة جرائم الآداب العامة، والرائد محمد منصور، رئيس مباحث قسم شرطة المنزلة للعمل رئيسا لقسم رعاية الأحداث،والرائد أحمد سامي الجندي، رئيس مباحث الستاموني، رئيسا لقسم الرعاية اللاحقة بإدارة البحث الجنائي، والرائد كريم عبدالرازق، رئيس مباحث مركز شرطة محلة الدمنه رئيسا لمركز شرطة الستاموني.

شملت الحركة تصعيد الرائد محمد الشربيني، معاون مباحث مركز شرطة طلخا رئيسا لمباحث قسم شرطة جمصه، والرائد شادي أحمد زهان، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنصورة رئيسا لمباحث مركز شرطة محلة دمنه،والرائد أحمد طه جبريل، رئيس مباحث المسطحات المائية رئيسا لمباحث قسم شرطة المنزلة، والرائد محمد محسن ، فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية رئيسا لمباحث المسطحات المائية.

وتضمنت قرار مدير المباحث الجنائية تولي النقيب محمود سليم، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنصورة رئيسا لوحدة تنفيذ الأحكام.

كما جري تصعيد عدد من ضباط النظام للعمل بالمباحث وهم ملازم أول أحمد مهند، معاونا لمباحث قسم ثان المنصورة، الملازم أول محمد أيمن موافي،معاون لمباحث مركز شرطة طلخا، ملازم أول خالد ضياء محمد، معاونا لمباحث قسم شرطة أول المنصورة.​

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