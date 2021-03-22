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الإعدام لاثنين وسجن آخرين قتلوا عاملاً بالمنيا

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الإعدام لاثنين وسجن آخرين قتلوا عاملاً بالمنيا الإعدام لاثنين وسجن آخرين قتلوا عاملاً بالمنيا

مصراوي Masrawy

09:54 م الإثنين 22 مارس 2021

المنيا - محمد النادي:

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، اليوم الإثنين، بالإعدام شنقًا على متهم ونجله، وسجن متهمين آخرين بينهم سيدة، بعد إدانتهم بقتل عامل عمدًا، إثر خلافات قديمة بينهم.

كان المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا أحال القضية رقم 9839 لسنة 2020 جنايات مركز ديرمواس، والمقيدة برقم 2086 لسنة 2020 كلي جنوب المنيا، إلى محكمة جنايات جنوب المنيا لمعاقبة المتهمين.

تضمن قرار الإحالة أن المتهم "س. ع. ش" محبوس - 48 عامًا، ويعمل معلم، ونجله "م" هارب، ويقيمان بمركز ديرمواس، و"أ. س. ع"،17 عامًا، دون عمل، و"ع.وص. ح" 40 عامًا ربة منزل، قتلوا في يوم 5 سبتمبر لسنة 2020 المجني عليه "م. م. د"، عامل، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، في مركز ديرمواس.

ذكر قرار الإحالة أن المتهمين، بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي قتله وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة البيضاء، وتربصوا له في المكان الذي أيقنوا سلفا مروره منه، وما أنظفروا به حتي إنهالوا المتهمون الأول حتى الثالث عليه ضربًا بالأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم حال تواجد المتهمه الرابعه علي مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفه بتقرير الصفه التشريحيه والتي أودت بحياته.

وتبيّن أن المتهم الثالث طفل عمره 15 عامًا ولم يبلغ الثامنة عشر سنة على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهمون الأول والثاني أحرزا كلا منهما سلاحًا أبيض سكين دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، والمتهم الثالث أحرز سلاحا ابيض سكينا دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت تحريات المباحث أفادت بصحة أقوال الشهود، وأن الدافع وراء إرتكاب الواقعة وجود خلافات سابقة بين المتهمون والمجني عليه.

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