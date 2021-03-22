وفاة رضيع تكشف علاقة محرمة بين عاطل وشقيقته في كفرالشيخ

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مصراوي Masrawy

كفرالشيخ - إسلام عمار:

كشفت حالة وفاة لرضيع بمستشفى الحامول المركزي في كفرالشيخ تفاصيل علاقة محرمة بين فتاة عشرينية وشقيقها.

تلقى مركز شرطة الحامول إشارة من مستشفى الحامول المركزي، باشتباه أطباء المستشفى في وفاة رضيع، بعد ادعاء والدته وفاته لحظة وصولها به المستشفى.

انتقل رجال الشرطة إلى المستشفى، واقتادوا الأم -ربة المنزل- إلى مركز شرطة الحامول لمناقشتها حول وفاة الرضيع، وبتضييق الخناق عليها تبين أنه توفي بعد إنجابه سفاحًا من شقيقها الذي مارست معه الجنس مرتين، في منزلهما الكائن بإحدى قرى مركز الحامول.

ألقي القبض على العاطل، وبمواجهته بما أقرت به شقيقته اعترف مضيفًا أنها مارس معه الجنس بمحض إرادتها دون وجود نية اغتصاب.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، فيما جاري استكمال التحقيقات بمعرفة النيابة العامة انتظارًا لوصول تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة الرضيع، وتحليل DNA بكلا المتهمين.

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الحامول الجزئية، حبس عاطل، متهم بممارسة الجنس مع شقيقته، من خلال علاقة محرمة بينهما، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ويراعى التجديد له في الموعد القانوني.

وكان المستشار محمد السعودي، مدير تيابة الحامول، أمر تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، بانتداب الطب الشرعي، بشأن تشريح جثة رضيع، لبيان أسباب وفاته.

وقد أمر مدير نيابة الحامول، بعرض المتهم العاطل وشقيقته ربة منزل، على الطب الشرعي، لإجراء تحليل DNA لبيان نسب الرضيع منه من عدمه، بناءً على تحريات مباحث مركز شرطة الحامول، بتعدد علاقات المتهمة مع آخرين، مع حبس المتهم على ذمة القضية، وإخلاء سبيل الأم المتهمة.​