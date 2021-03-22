ننشر اعترافات المتهمة بطعن ضرتها بساطور في جبينها بقنا

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مصراوي Masrawy

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أفادت المتهمة بطعن ضرتها بساطور في جبينها وبتر أصابعها، في قرية العمرة مركز أبوتشت، أمام النيابة، بارتكابها الواقعة، معللة: "كنت بشوف كسرة النفس والإهانة وفاض بيا من مكائدها".

أضافت المتهمة: "ضرتي كانت بتلبسني في مشاكل وأنا في حالي، حسيت أن الدنيا كلها بتخنقني والكيد بيزيد ضدي مش عارفة أطلق واتعب على النفقة واتشحطط في المحاكم ولا أصبر، لحد ما فاض بيا، محسيتش بنفسي إلا وأنا بضربها بالساطور عشان هي كانت السبب في الذل اللي عيشاه معاهم".

أشارت المتهمة إلى أن زوجها طلقها منذ فترة، ورفعت ضده قضية نفقة لم تنجح في حلها حتى استجابات الشرطة بإحضار الزوج للتنفيذ.

قرر الزوج في آخر مرة رد المتهمة، وفق أقوالها، لكنه كان قد تزوج بأخرى. تقول: "عشت كالعبدة، كان يفضلها عني ويسمع كلامها، ويعاقبني على النفس اللي بتنفسه، وزوجته تعاملني مثله بقسوة لذلك قررت التخلص منها".

كانت الأجهزة الأمنية بقنا تمكنت من ضبط المتهمة بطعن "ضرتها" بالساطور في الرأس وبتر أصابعها، بقرية العمرة في أبو تشت شمالى قنا. وتبين من الفحص أن مشاجرة وقعت بين الزوجتين تطورت إلى قيام الزوجة الأولى بطعن الثانية التي في الشهر السادس من حملها ولديها طفلة، بساطور في الرأس وبتر في 3 أسابع، مع عدم وجود الزوج بالمنزل، وتم نقلها إلى مستشفى أبوتشت.

تمكن مركز شرطة أبو تشت من ضبطها لاتهامها بإصابة المجنى عليها بساطور في الرأس، وبتر في 3 صوابع، وكسور فى أماكن متفرقة بالجسد.

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