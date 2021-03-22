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10 معلومات عن مشروع آبار الطاقة الشمسية بتجمع "السلفا" في جنوب سيناء

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10 معلومات عن مشروع آبار الطاقة الشمسية بتجمع "السلفا" في جنوب سيناء 10 معلومات عن مشروع آبار الطاقة الشمسية بتجمع "السلفا" في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

08:56 م الإثنين 22 مارس 2021

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلق محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الاثنين، إشارة البدء لتشغيل 7 آبار مياه تعمل بالطاقة الشمسية لأول مرة في جنوب سيناء.

الآبار السبعة تقع بتجمع "السلفا" التابع لمدينة رأس سدر، وقد جرى افتتاحها اليوم على هامش استكمال احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

في السطور التالية، نستعرض 10 معلومات عن المشروع:

1- يضم وحدة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية لكل بئر من المياه، وهذه الوحدة مسؤولة عن استخلاص المياه من الآبار عن طريق الطاقة الشمسية نهارًا.

2- تحتوي الوحدات على بطاريات لتخزين الطاقة لاستخدامها ليلاً، وتستمد طاقتها من الطاقة الشمسية نهارًا أو طاقة الرياح.

3- كل وحدة تعمل بطاقة 500 كيلووات، لديها القدرة على إنارة قرية كاملة، وتشغيل الآبار التي توجد بها.

4- كل وحدة كهربائية بجوارها صوبة زراعية، بطول 30 مترًا مربعًا، وعرض 6 أمتار، جرت زراعتها بكافة أنواع الخضروات.

5- كل بئر صالح لري من 7 إلى 9 أفدنة، باستخدام أساليب الري الحديثة.

6- يجري نقل المياه من البئر إلى الصوبة عن طريق خرطوم جرى دفنه تحت الأرض لتقليل نسبة الفاقد من المياه.

7- تحويل 7 آبار بمنطقة تجمع "السلفا" التابع لقرية أبو صويرة، للعمل بالطاقة الشمسية، بعد توقفهم لعدة سنوات.

8- يتيح المشروع التوسع في الرقعة الزراعية بالمنطقة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة.

9- يوفر المشروع فرص عمل لسكان التجمع.

10- يعمل على توطين بدو جنوب سيناء.​

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