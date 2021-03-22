النيابة تحقق في حريق مصنعي دمياط الجديدة (صور)

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

باشرت النيابة العامة في دمياط تحقيقاتها في الحريق الذي اندلع في مصنع "النجار" للأثاث، بالمنطقة الصناعية في مدينة دمياط الجديدة، مساء اليوم الإثنين، وذلك قبل أن تنتقل إلى مصنع مجاور آخر للأثاث، حيث جرت معاينة موقع الحريقين.

جرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء وأخرى إسعاف لإخماد الحريق الأول، بينما دُفع بأربع سيارات إطفاء وأخرى للإسعاف ضمن محاولات السيطرة على الحريق الثاني. فيما أسفرت عن الحادثين خسائر مادية كبيرة. ولا تزال التحقيقات جارية في أسباب اندلاع الحريقين.

وكشفت الصور الأولية للحريقين عن خسائر مالية كبيرة تقدر بحوالي ٤ ملايين جنيه، بحسب مصدر مطلع بجهاز المدينة، في الوقت الذي لم تسجل أي خسائر بشرية.