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الإمارات تعلن دعمها الكامل لمبادرة للتوصل لحل سياسي في اليمن

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الإمارات تعلن دعمها الكامل لمبادرة السعودية للتوصل لحل سياسي في اليمن الإمارات تعلن دعمها الكامل لمبادرة للتوصل لحل سياسي في اليمن
"ابن زايد" شدد على ضرورة استجابة كل الأطراف لها

الإمارات تعلن دعمها الكامل لمبادرة السعودية للتوصل لحل سياسي في اليمن

أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، تأييد بلاده لمبادرة التي أعلنتها اليوم (الاثنين)، للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وقال: "إن الإمارات تدعم بشكل كامل هذه المبادرة، التي تعد فرصة ثمينة لوقف شاملٍ لإطلاق النار في اليمن، ولتمهيد الطريق نحو حل سياسي دائم"، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

ودعا وزير الخارجية الإماراتي المجتمع الدولي لتضافر الجهود لالتزام كل الأطراف بهذه المبادرة ووقف إطلاق النار.

وأشاد بالدور المحوري للمملكة في تنفيذ اتفاق الرياض، وتشكيل اليمنية الجديدة والتوصل إلى حل سياسي وتسريع جهود إنهاء الأزمة اليمنية.

وشدد على ضرورة الاستجابة لهذه المبادرة وتكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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