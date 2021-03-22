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حصيلة كسر هجوم فاشل.. "الشرعية" تقضي على 30 متمردًا حوثيًا في مأرب

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حصيلة كسر هجوم فاشل.. "الشرعية" تقضي على 30 متمردًا حوثيًا في مأرب حصيلة كسر هجوم فاشل.. "الشرعية" تقضي على 30 متمردًا حوثيًا في مأرب
مقاتلات التحالف دمرت 8 آليات عسكرية متنوعة

حصيلة كسر هجوم فاشل..

تكبّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين)، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطني اليمني وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال غرب محافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بأن جنود الجيش الوطني كسروا هجمات شنتها ميليشيا الحوثي في جبهتي هيلان والمشجح، وانتهت بمقتل أكثر من 30 عنصرًا من ميليشيا الحوثي وجرح العشرات، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضاف أن الميليشيا تكبّدت أيضًا خسائر بشرية ومادية بقصف مدفعي لقوات الجيش استهدف تجمعات حوثية متفرقة غرب مأرب.

وبيّن المصدر أن طيران التحالف دمر 5 أطقم وعربتين مدرعتين وناقلة جند، وقتل جميع من كانوا على متنها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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