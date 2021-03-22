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تخصيص 6 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين ضد كورونا بالشرقية

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تخصيص 6 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين ضد كورونا بالشرقية تخصيص 6 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين ضد كورونا بالشرقية

مصراوي Masrawy

07:42 م الإثنين 22 مارس 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

أعلن وكيل وزارة الصحة في الشرقية الدكتور هشام مسعود، اليوم الإثنين، عن تجهيز 6 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

جاء ذلك أثناء تفقده المركز الطبي في مدينة بلبيس؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لتطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ضد .

أوضح وكيل الصحة أن تجهيز المركز الطبي بلبيس يأتي ضمن 6 مراكز طبية بالمحافظة، بخلاف مكتب صحة ثانٍ الزقازيق، لتطعيم المواطنين بقاح فيروس كورونا، تيسيرًا على المواطنين.

والمراكز المخصصة للتطعيم هي: مركز طب الأسرة بالدُميين بفاقوس - المركز الطبي بأبو حماد - مركز طبي الحي 29 بالعاشر من رمضان - قسم الحميات بمستشفى ههيا المركزي - وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى السعديين المركزي.​

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مصراوي Masrawy

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