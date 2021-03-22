تخصيص 6 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين ضد كورونا بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

أعلن وكيل وزارة الصحة في الشرقية الدكتور هشام مسعود، اليوم الإثنين، عن تجهيز 6 مراكز جديدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

جاء ذلك أثناء تفقده المركز الطبي في مدينة بلبيس؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية لتطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ضد فيروس كورونا.

أوضح وكيل الصحة أن تجهيز المركز الطبي بلبيس يأتي ضمن 6 مراكز طبية بالمحافظة، بخلاف مكتب صحة ثانٍ الزقازيق، لتطعيم المواطنين بقاح فيروس كورونا، تيسيرًا على المواطنين.

والمراكز المخصصة للتطعيم هي: مركز طب الأسرة بالدُميين بفاقوس - المركز الطبي بأبو حماد - مركز طبي الحي 29 بالعاشر من رمضان - قسم الحميات بمستشفى ههيا المركزي - وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى السعديين المركزي.​