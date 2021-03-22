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غلق مخزن وإعدام 20 طن بهارات وياميش فاسد بالشرقية

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غلق مخزن وإعدام 20 طن بهارات وياميش فاسد بالشرقية غلق مخزن وإعدام 20 طن بهارات وياميش فاسد بالشرقية

مصراوي Masrawy

07:36 م الإثنين 22 مارس 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

قاد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق بمركز ومدينة الزقازيق، لمراجعة التراخيص وبيان مدى صلاحيتها المنتجات الغذائية للاستهلاك الآدمي.

أسفرت الحملة عن ضبط وغلق مخزن للعطارة وياميش رمضان؛ لإدارته دون تراخيص من الجهات المختصة، فضلًا عن وجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ما يمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

وجرى ضبط وإعدام 20 طن بهارات وتوابل وياميش رمضان، بينها 14 طن و445 كيلو عرقسوس وفلفل أحمر مطحون "شطة" وملح، بالإضافة إلى 6 أطنان كمون وياميش ونشا؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وسحب 6 عينات وإرسالها للمعامل المركزية؛ لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحررت عن ذلك 3 محاضر بجُنح صحية للمخالفات المضبوطة.​

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