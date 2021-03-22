السيطرة على حريق ثان في مصنع للأثاث بدمياط الجديدة

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

سيطرت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الإثنين، على حريق اندلع في مصنع للأثاث بالمنطقة الصناعية في مدينة دمياط الجديدة. وذلك بعد ساعات قليلة من إخماد نيران حريق أصاب مصنع آخر بالمنطقة ذاتها.

جرى الدفع بثلاث سيارات إطفاء وأخرى إسعاف لإخماد الحريق الأول، بينما دُفع بأربع سيارات إطفاء وأخرى للإسعاف ضمن محاولات السيطرة على الحريق الثاني. فيما أسفرت عن الحادثين خسائر مادية كبيرة. ولا تزال التحقيقات جارية في أسباب اندلاع الحريقين.

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