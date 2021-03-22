أخبار عاجلة

ميانمار.. حصيلة قتلى إطلاق الجيش على المتظاهرين ترتفع إلى 91 -
كاتبة تحذر الرجل: إياك أن تحاول مجاملة امرأة بهذه الجملة -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

قتل شرطي وأصاب آخر.. الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال محاولة ضبطه في بورسعيد

Print
قتل شرطي وأصاب آخر.. الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال محاولة ضبطه في بورسعيد قتل شرطي وأصاب آخر.. الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال محاولة ضبطه في بورسعيد

مصراوي Masrawy

05:43 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب ـ محمد الصاوي

أعلنت وزارة الداخلية، مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة متهم في قضيتي"مقتل شرطى وإصابة آخر، سرقة بالإكراه"، خلال محاولة ضبطه بنطاق مديرية أمن بورسعيد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف ورصد البؤر الإجرامية وضبط العناصر شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.. فقد وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والهارب من محافظة الدقهلية (مُسجل خطر "فرض سيطرة") وسبق اتهامه فى 15 قضية ما بين "سرقة بالإكراه ، وسلاح ، مخدرات ، خطف " والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فـى قضيتى"مقتل شرطى وإصابة آخر، سرقة بالإكراه".. بالاختباء بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزى وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن "بور سعيد – الدقهلية" لإستهداف المذكور، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها .. وعلى الفور تمكنت القوات من السيطرة على الموقف ، وتبين مصرع العنصر الإجرامى وعُثر بداخل الشقة على (بندقية آلية، 2 خزينة ، عدد من الطلقات النارية - فرد محلى - لفافة لنبات البانجو المخدر).

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية