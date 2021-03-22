قتل شرطي وأصاب آخر.. الداخلية: مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال محاولة ضبطه في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

كتب ـ محمد الصاوي

أعلنت وزارة الداخلية، مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة متهم في قضيتي"مقتل شرطى وإصابة آخر، سرقة بالإكراه"، خلال محاولة ضبطه بنطاق مديرية أمن بورسعيد.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف ورصد البؤر الإجرامية وضبط العناصر شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.. فقد وردت معلومات لقطاع الأمن العام مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة والهارب من محافظة الدقهلية (مُسجل خطر "فرض سيطرة") وسبق اتهامه فى 15 قضية ما بين "سرقة بالإكراه ، وسلاح ، مخدرات ، خطف " والمحكوم عليه بالسجن المؤبد فـى قضيتى"مقتل شرطى وإصابة آخر، سرقة بالإكراه".. بالاختباء بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الضواحى بمديرية أمن بورسعيد.

عقب تقنين الإجراءات تم توجيه حملة أمنية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قطاع الأمن المركزى وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن "بور سعيد – الدقهلية" لإستهداف المذكور، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها .. وعلى الفور تمكنت القوات من السيطرة على الموقف ، وتبين مصرع العنصر الإجرامى وعُثر بداخل الشقة على (بندقية آلية، 2 خزينة ، عدد من الطلقات النارية - فرد محلى - لفافة لنبات البانجو المخدر).