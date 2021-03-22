جراحة استغرقت 7 ساعات.. استخراج ساطور من جبهة سيدة في سوهاج

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

نجح فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي، في استخراج ساطور من جبهة سيدة، كانت تعانى من جروح قطعية بفروة الرأس وكسور بعظام الجمجمة وجرح قطعى بالجبهة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن المصابة "ش. ر" وصلت للمستشفى وكان فى استقبالها فريق استقبال الطوارئ بالمستشفى، وذلك بمساعدة غرفتى طوارئ وإسعاف قنا بالتنسيق مع النائب الإدارى بالمستشفى.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد كلية الطب البشري أن الأطباء قاموا بعمل الإسعافات الأولية للمصابة، إذ كانت تعانى من هبوط فى الدورة الدموية نتيجة النزيف، وبعد عمل الإشاعات اللازمة جرى نقل المصابة على الفور إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب، وجرى رفع الساطور، مضيفًا أنها كانت تعاني من كسور متعددة بعظام الجمجمة وقطع بالأم الجافية وأوعية دموية نازفة وكسور.

وتابع "النعماني" أنه جرى إيقاف الأوعية الدموية النازفة مع الحفاظ على المراكز الحيوية بالمخ، وعمل رتق للأم الجافية وإعادة ترتيب العظام وتثبيتها بالغرز الجراحية.

وأشار القائم بعمل عميد كلية طب سوهاج إلى أن العمليات استغرقت حوالى 7 ساعات، وجرى نقل المصابة للعناية المركزة بالمستشفى.

وضم الفريق الطبي الخاص بقسم جراحة المخ والأعصاب كل من الدكتور عمر الشيبانى مدرس مساعد، الدكتور أحمد الحلفاوى معيد، الدكتور محمد قاسم طبيب مقيم، الدكتور أحمد حمدى طبيب مقيم، الدكتور أحمد ماهر تمريض، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد صلاح صارو أستاذ مساعد، والدكتور مؤمن محمد المأمون رئيس القسم.

كما قام الفريق الطبى الخاص بوحدة جراحة الوجه والفكين بعمل إصلاح لكسور حجاج العين والأنف وتثبيتها بواسطة الدكتور حاتم عادل الشاذلي، وذلك تحت إشراف كل من الدكتور طارق السيد فتوحي أستاذ مساعد، الدكتور كمال الشرقاوى رئيس الوحدة، الدكتور مصطفى حميد مدرس مساعد، الدكتور محمد الديب طبيب مقيم، كما ضم فريق التخدير الدكتور وليد عادل مدرس مساعد، الدكتور محمود خلف معيد، الدكتور جهاد أحمد طبيب مقيم، الدكتور أية محمد طبيب مقيم، الدكتور محمد يوسف.