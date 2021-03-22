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درة تخطف الأنظار برفقة زوجها في أحدث ظهور لهما

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درة تخطف الأنظار برفقة زوجها في أحدث ظهور لهما درة تخطف الأنظار برفقة زوجها في أحدث ظهور لهما

مصراوي Masrawy

05:00 م الإثنين 22 مارس 2021

كتبت_ شيماء مرسي

شاركت الفنانة درة متابعيها مجموعة صور جديدة برفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد.

وتحرص الفنانة درة على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

وطلت الفنانة درة ببليزر باللون الأسود، مع بلوزة باللون الأخضر مع بنطلون باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت درة مكياجا ناعما.

ونسقت مع إطلالتها حذاء وكلاتش باللون الأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

واعتادت درة دائما على التنوع في إطلالتها ما بين السواريه والفساتين القصيرة والكاجوال.

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