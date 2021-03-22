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كشف غموض العثور على جثة بمنزل تحت الإنشاء في بني سويف

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كشف غموض العثور على جثة بمنزل تحت الإنشاء في بني سويف كشف غموض العثور على جثة بمنزل تحت الإنشاء في بني سويف

مصراوي Masrawy

03:49 م الإثنين 22 مارس 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

نجحت الأجهزة الأمنية ببني سويف في كشف غموض العثور على جثة بائع بمنزل تحت الإنشاء بمدينة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بعثور الأهالي على جثة عامل يدعى "خ . ع. أ" 47 عامًا، بمنزل تحت الإنشاء بمنطقة مقبل بمدينة بني سويف.

بتكثيف التحريات وفحص الكاميرات تبين أن المتوفى اشترى أدوية من صيدلية متاخمة لمنزل تحت الإنشاء، وصعد بعدها إلى الطابق الثاني بالمنزل وانزلقت قدمه من على السلم فسقط في الطابق الأرضي.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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