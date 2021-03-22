عاصفة رملية تضرب شمال سيناء وانقطاع الكهرباء عن بعض المدن

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مصراوي Masrawy

شمال سيناء- أشرف سويلم:

تشهد محافظة شمال سيناء اليوم الإثنين، عاصفة رملية شديدة مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة.

وتسببت العاصفة في تقليل مستوى الرؤية على الطرق السريعة، خاصة طريق العريش القنطرة الدولي الذي شهد زحف شديد للكثبان الرملية على الطريق الأسفلتي بنطاق مدن بئر العبد والحسنة ونخل بوسط سيناء، وتكوين تلال رملية ناعمة على الطرق.

كما تسببت العاصفة الرملية، في قطع التيار الكهربائي عن مدينة الحسنة إثر سقوط أعمدة إنارة، وأبلغ أهالي الشيخ زويد عن سقوط أعمدة إنارة بفعل الرياح الشديدة وجاري إصلاح الأعطال.