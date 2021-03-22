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بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد المشروعات الزراعية ويشيد بانتاجية البنجر

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بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد المشروعات الزراعية ويشيد بانتاجية البنجر بالصور.. محافظ بورسعيد يتفقد المشروعات الزراعية ويشيد بانتاجية البنجر

مصراوي Masrawy

03:24 م الإثنين 22 مارس 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، عدد من المشروعات الزراعية جنوب بورسعيد، للوقوف على الاستعدادات النهائية لموسم الحصاد.

واستعرض المحافظ، جاهزية المشروعات الزراعية بالجنوب لبدء موسم حصاد القمح والإجراءات الخاصة بتخزين المواد الزراعية، وتوافر الشروط العامة للتخزين، لافتًا إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام تبلغ 15 ألف و600 فدان بشرق وجنوب بورسعيد، بالاضافة إلى 31 ألف و500 فدان مساحة مزروعة بمحصول بنجر السكر.

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