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افتتاح 3 مشروعات خدمية بإهناسيا بتكلفة 22 مليون جنيه

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افتتاح 3 مشروعات خدمية بإهناسيا بتكلفة 22 مليون جنيه افتتاح 3 مشروعات خدمية بإهناسيا بتكلفة 22 مليون جنيه

مصراوي Masrawy

03:15 م الإثنين 22 مارس 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف 3 مشروعات خدمية في قطاعات "التعليم، والتموين ومياه الشرب والصرف الصحي "، بمدينة اهناسيا، اليوم الإثنين.

وبدأ المحافظ الزيارة بافتتاح مدرسة جاويش للتعليم الأساسي، والمركز التكنولوجي المطور لخدمة المواطنين بإدارة تموين اهناسيا، والذي تكلف إنشاؤه 650 ألف جنيه، والذي يأتي في إطار خطة وزارة لإحلال وتجديد مكاتب التموين على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي نهاية الزيارة افتتح المحافظ مشروع الصرف الصحي لقريتي الدير و براوة بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه.

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