وزيرا التنمية المحلية والآثار يشاهدان فيلمًا تسجيليًا عن مسار العائلة المقدسة بالشرقية

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الشرقية– فاطمة الديب:

شاهد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يرافقهما الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فيلمًا تسجيليًا عن آثار منطقة تل بسطة بالزقازيق؛ على هامش افتتاح أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بالمنطقة.

وبدأ الوزيران، جولتهما التفقدية لافتتاح أعمال تطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بمنطقة "تل بسطة" بالزقازيق، ظهر اليوم الاثنين، وسط تأكيدات على تطوير البنية التحتية بالمناطق التي يوجد بها المسار.

وحضر الوزيران، ظهر اليوم، قادمين من محافظة كفر الشيخ، بعد تفقد مسار العائلة المقدسة هناك.

ويعقب افتتاح أعمال تطوير نقطة مسار العائلة المقدسة بمنطقة "تل بسطة" بالزقازيق جولة تفقدية لوزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات بمدينة الزقازيق.