لأول مرة في جنوب سيناء.. تشغيل ٧ آبار بالطاقة الشمسية- صور

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أطلق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، إشارة البدء لتشغيل 7 آبار مياه تعمل بالطاقة الشمسية لأول مرة في جنوب سيناء بتجمع "السلفا" في مدينة رأس سدر.

وقال المحافظ، إن الطاقة الشمسية تعد ثروة طبيعية في المحافظة كون الشمس ساطعة بها على مدار العام، وتتجه الدولة نحو استخدام الطاقة النظيفة الطبيعية خلال الفترة المقبلة، مثل الشمس والرياح لتقليل نسبة التلوث من جهة، وتعظيم الاستفادة من هذه الثروات.

وأشار إلى أن تشغيل ٧ آبار في عمق الصحراء بقرية وادي سلفا التابع لوادي أبو جهدة بمدينة رأس سدريعد نواة لتعميم التجربة بكافة مدن المحافظة.