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محافظ الوادى الجديد: إزالة المباني المتهالكة بدرب السندادية في الخارجة

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محافظ الوادى الجديد: إزالة المباني المتهالكة بدرب السندادية في الخارجة محافظ الوادى الجديد: إزالة المباني المتهالكة بدرب السندادية في الخارجة

مصراوي Masrawy

02:48 م الإثنين 22 مارس 2021

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

وجه اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بإزالة المباني التي تمثل خطورة بمنطقة درب السندادية بمدينة الخارجة بالتنسيق مع الملاك، حفاظًا على حياتهم لحين الإنتهاء من أعمال التطوير الجاري تنفيذها.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال التطوير بالمنطقة يرافقه المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز والمهندس محسن مغربي، مدير عام الطرق بالمحافظة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقعة بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وخطة المحافظة لاستعادة الوجه الحضاري للمدينة.

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