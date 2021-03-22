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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلًا رمضان برأس سدر

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بالصور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلًا رمضان برأس سدر بالصور.. محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض أهلًا رمضان برأس سدر

مصراوي Masrawy

02:42 م الإثنين 22 مارس 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، معرض "أهلًا رمضان" بقرية أبو صويرة في مدينة رأس سدر، والذي يضم سلعًا استراتيجية ولحوم وخضروات، بحضور علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بالمعرض، كونه يصب في صالح المواطنين ويساهم بدرجة كبيرة في منع الاحتكار، لافتًا إلى أن المحافظة تسعى لتوفير منافذ بكافة مدن المحافظة، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأشار إلى أن وزير افتتح ثلاث مجمعات استهلاكية في مدن طابا، دهب، شرم الشيخ لتقدم للمواطنين السلع الغذائية إلى جانب اللحوم والخضروات، بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان الكريم عن طريق توفير السلع والخدمات اللازمة المواطنين، ومن المقرر أن يجري افتتاح معرض أهلًا رمضان بكافة المدن، لخدمة المواطنين وتقديم السلع بأسعار في متناول الجميع.

وأكد أن مخازن المحافظة لديها احتياطي استراتيجي يكفي 7 شهور على الأقل، وطالب المواطنين بضرورة أخذ ما يلزمهم من السلع الغذائية فقط، حتى يستطيع يتسنى للجميع الاستفادة من العروض.

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