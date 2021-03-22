بمشاركة طلاب ٦٠ جامعة .. الأقصر تستضيف البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

استضافت مدينة الأقصر مسابقة البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر.

وتضم البطولة 12 دولة عربية وإفريقية بمجموع 150 فريقًا يمثلون 60 جامعة، ومن أبرز الدول المشاركة إلى جانب مصر، الكويت والأردن وسوريا وتونس ولبنان وغيرها من البلاد الأفريقية والعربية.

ومن المقرر أن تتأهل الفرق الفائزة للمشاركة في المسابقة الدولية للبرمجيات، والتي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة أكثر من 25 ألف متسابق، يمثلون 2300 جامعة من مختلف أنحاء العالم .

شارك في حضور الفاعليات كلا من الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور أسامة اسماعيل مستشار الأكاديمية، والدكتور طارق بركات مستشار الأكاديمية بفرع الأكاديمية بسوريا، والدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية بجنوب الوادى.