بمشاركة طلاب ٦٠ جامعة .. الأقصر تستضيف البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات

مصراوي Masrawy
02:41 م الإثنين 22 مارس 2021
الأقصر- محمد محروس:
استضافت مدينة الأقصر مسابقة البطولة الإفريقية العربية للبرمجيات، بحضور الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومحمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر.
وتضم البطولة 12 دولة عربية وإفريقية بمجموع 150 فريقًا يمثلون 60 جامعة، ومن أبرز الدول المشاركة إلى جانب مصر، الكويت والأردن وسوريا وتونس ولبنان وغيرها من البلاد الأفريقية والعربية.
ومن المقرر أن تتأهل الفرق الفائزة للمشاركة في المسابقة الدولية للبرمجيات، والتي تستضيفها العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة أكثر من 25 ألف متسابق، يمثلون 2300 جامعة من مختلف أنحاء العالم .
شارك في حضور الفاعليات كلا من الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم الأسبق، والدكتور أسامة اسماعيل مستشار الأكاديمية، والدكتور طارق بركات مستشار الأكاديمية بفرع الأكاديمية بسوريا، والدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية بجنوب الوادى.