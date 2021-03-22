بزفه ومزمار.. أهالي الإسماعيلية يستقبلون الأم المثالية

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مصراوي Masrawy

الإسماعيلية- مصراوي:

استقبل أهالي التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين فاطمة السيد أحمد الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، باحتفال على أنغام المزمار والطبل البلدي فور وصولها إلى مسقط رأسها بعد تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها والأمهات المثاليات ومنحها وسام الكمال.

في سيارة سوداء وصلت فاطمة إلى مدينة التل الكبير، وأخذت تلوح بيديها للمهنئين الذين انتظروا وصولها على أحر من الجمر.

عشرات السيارات شاركت في زفة السيدة التي يعرفها الجميع، إذ سبق وتبرعت بفداني أرض لبناء مسجد ودار مناسبات ومدرسة ذات فصل واحد، كما ساعدت في محو أمية 300 من أبناء مدينتها.

ورغم حرارة الطقس إلا أن سعادة أهالي المدنية باختيار "فاطمة" الأم المثالية جعلهم يتراصون أمام منازلهم للترحيب بها وتهنئتها، وعقب وصولها إلى منزلها لاحقها الأهالي لتقديم التهنئة، إذ سافرت الأم المثالية مساء الجمعة الماضية للقاهرة لتحضر مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان أسماء الأمهات بكل محافظة، وأعقبه تكريمها أمس من الرئيس.

قصة السيدة فاطمة بدأت وهي ابنة 10 سنوات، إذ ساعدت والدها السيد أحمد في أعمال البناء وخلال خمس أعوام اتقنت الصنعة، وبالتزامن مع العمل حصلت على شهادة الثانوية العامة "منازل"، وبعد وفاة شقيقيها تحملت مسؤولية رعاية أسرتها، وبعد عدة سنوات تزوجت إلا أن زواجها لم يستمر كثيرًا وانفصلت عن زوجها بعد إنجاب ابنتها الأولى.

تحملت عبئ الإنفاق على طفلتها والدراسة في نفس الوقت حتى تخرجت في المعهد الفني التجاري بمؤهل فوق المتوسط، وكانت تعمل في مجال المعمار وصناعة طوب البناء، وتعلمت قيادة الآلات الزراعية وعملت على سيارة نصف نقل لتوزيع منتجات الألبان.

استطاعت جمع مبلغ كاف من المال نتيجة عملها، وأنشأت منزل ونجحت بعد التواصل مع المسؤولين في إدخال المرافق لبيتها والمنطقة السكنية المقيمة فيها والتي كانت محرومة من المرافق، وتبرعت بفدانين لإنشاء مسجد ودار مناسبات ومدرسة ذات فصل واحد، كما ساعدت في تعليم 300 شخص بمدينتها.